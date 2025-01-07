Конец 13-летней карьеры. Дешам покинет сборную Франции. Известно когда

Именитый наставник сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду, сообщает L'Equipe.

По информации источника, главный тренер уйдет со своего поста после Чемпионата мира 2026 года. Контракт наставника со сборной рассчитан до лета 2026 года, Дешам не будет продлевать свое соглашение.

За рулем сборной Франции Дешам находит с лета 2012 года. За это время французы сыграли 165 матчей, 106 раз победили, в 28-ми играх потерпели поражение и 31 раз завершили матч с ничейным результатом.

Вместе с «синими» Дешам стал триумфатором Чемпионата мира 2018 года. Также французам, под руководством 56-летнего наставника покорилась Лига наций сезона 2020/21.