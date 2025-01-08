Реал готовит подписание фаворита на Золотой мяч. Это будет бесплатно

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

На футболиста будут претендовать саудовские клубы. Египтянина также хотят видеть в своем составе два испанских гранда – «Реал» и «Барселона». Каталонцы смогут удовлетворить финансовые запросы Салаха, если клуб летом покинет Левандовски или Френки де Йонг. «Реал» же может подписать Салаха на замену Винисиусу Жуниору или Родриго.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.