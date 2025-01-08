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Испания
08 января 2025, 03:19 | Обновлено 08 января 2025, 03:40
125
0

Реал готовит подписание фаворита на Золотой мяч. Это будет бесплатно

Мадридцы могут подписать Салаха

08 января 2025, 03:19 | Обновлено 08 января 2025, 03:40
125
0
Реал готовит подписание фаворита на Золотой мяч. Это будет бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

На футболиста будут претендовать саудовские клубы. Египтянина также хотят видеть в своем составе два испанских гранда – «Реал» и «Барселона». Каталонцы смогут удовлетворить финансовые запросы Салаха, если клуб летом покинет Левандовски или Френки де Йонг. «Реал» же может подписать Салаха на замену Винисиусу Жуниору или Родриго.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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