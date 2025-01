Вест Хэм снова планирует уволить главного тренера

58-летний испанский тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги снова оказался под шквалом критики со стороны руководства и болельщиков.

По информации футбольного инсайдера Алекса Крука, клуб больше не планирует давать шансы Лопетеги и в ближайшее время объявит о его отставке.

В начале декабря руководство уже рассматривало возможность увольнения испанца, но тогда ему предоставили шанс исправить результаты. Однако за пять декабрьских матчей «Вест Хэм» набрал всего 8 очков из возможных 15. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Последние две игры «Вест Хэм» завершил разгромными поражениями от грандов английского футбола. Сначала «Ливерпуль» забил «молотобойцам» пять безответных мячей, а затем «Манчестер Сити» одержал победу над командой Лопетеги со счётом 4:1.

