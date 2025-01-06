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  4. Вест Хэм снова планирует уволить главного тренера
Англия
06 января 2025, 18:22 |
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Вест Хэм снова планирует уволить главного тренера

Хулен Лопетеги не оправдывает ожиданий руководства

06 января 2025, 18:22 |
773
0
Вест Хэм снова планирует уволить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

58-летний испанский тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги снова оказался под шквалом критики со стороны руководства и болельщиков.

По информации футбольного инсайдера Алекса Крука, клуб больше не планирует давать шансы Лопетеги и в ближайшее время объявит о его отставке.

В начале декабря руководство уже рассматривало возможность увольнения испанца, но тогда ему предоставили шанс исправить результаты. Однако за пять декабрьских матчей «Вест Хэм» набрал всего 8 очков из возможных 15. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Последние две игры «Вест Хэм» завершил разгромными поражениями от грандов английского футбола. Сначала «Ливерпуль» забил «молотобойцам» пять безответных мячей, а затем «Манчестер Сити» одержал победу над командой Лопетеги со счётом 4:1.

Ранее стало известно, что «Ференцварош» назначил главным тренером бывшего игрока «Тоттенхэма».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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