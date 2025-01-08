«Позор». Фанаты отреагировали на дисквалификацию Винисиуса на два матча

3 января, в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом Мадридом», который завершился победой гостей со счетом 1:2. Винисиус Жуниор, игрок «Реала», получил красную карточку за удар по голове вратаря «Валенсии» Димитриевски.

Бразилеца наказали двумя матчами дисквалификации по решению RFEF. Как сообщает Marca, «Реал Мадрид» планирует подать апелляцию на это решение. Таким образом, бразилец пропустит две встречи Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» 19 января и «Вальядолидом» 25 января.

Реакция фанатов на дисквалификацию Винисиуса на два матча:

Jude Fan: «Несправедливо, честно говоря».

Crusher Fire: «Надеюсь, Винисиус Жуниор поработает над своим поведением после этого, топ-игрок не должен так подводить свою команду».

ACE: «Всего 2 игры? Лол, Левандовски получил 3 матча за просто жест!».

Dr. Hodl: «Я фанат «Реала», но это заслуженно. Я знаю, что вратарь тоже сделал своё, но Вини нужно быть спокойнее на поле».

Aramis: «Ожидаю, что фанаты «Барсы» придут и начнут жаловаться, что должно было быть больше, чем 2 матча».

Stay humble eh: «Это позор. Должно быть на 10 матчей».

GREYWQLF: «Получил именно то, что заслужил. Надеюсь, он извлечет урок из своей ошибки».

AbuMusaab: «Им на самом деле не особо нужно будет его участие в эти два матча, так что не так уж и важно».

Daddy: «Не знаю, что обычно происходит на поле, но у Вини действительно проблемы с гневом».