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Англия
07 января 2025, 21:50 | Обновлено 07 января 2025, 22:26
1332
0

Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А

Николо Ровелла заинтересовал функционеров клуба АПЛ

07 января 2025, 21:50 | Обновлено 07 января 2025, 22:26
1332
0
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Ровелла

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» рассматривает вариант трансфера игрока «Ювентуса» Николо Ровелли, выступающего на правах аренды за римский «Лацио».

Горожане готовы предложить за игрока сумму в районе 40 миллионов евро, поскольку видят в опорнике замену травмированному Родри.

Арендное соглашение Николо с орлами действительно до лета 2025 года. По окончании сотрудничества игрок либо вернется в стан «Ювентуса», либо его контракт выкупит «Лацио» благодаря опции, прописанной в договоре.

В этом сезоне Николо отыграл 23 поединка на клубном уровне, в которых оформил два ассиста. Также в 2024 впервые сыграл в составе сборной Италии.

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Николо Ровелла Лацио Манчестер Сити чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус
Андрій Вітренко Источник: Il Messaggero
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