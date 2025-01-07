Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» рассматривает вариант трансфера игрока «Ювентуса» Николо Ровелли, выступающего на правах аренды за римский «Лацио».

Горожане готовы предложить за игрока сумму в районе 40 миллионов евро, поскольку видят в опорнике замену травмированному Родри.

Арендное соглашение Николо с орлами действительно до лета 2025 года. По окончании сотрудничества игрок либо вернется в стан «Ювентуса», либо его контракт выкупит «Лацио» благодаря опции, прописанной в договоре.

В этом сезоне Николо отыграл 23 поединка на клубном уровне, в которых оформил два ассиста. Также в 2024 впервые сыграл в составе сборной Италии.