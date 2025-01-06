ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-игрок Тоттенхэма возглавил Ференцварош

44-летний ирландский специалист Робби Кин стал главным тренером венгерского «Ференцвароша».

На этом посту Кин заменит голландца Паскаля Янсела, хотя клуб не сообщал о его увольнении.

Под руководством Янсела «Ференцварош» одержал разгромную победу над киевским «Динамо» (4:0) в Лиге Европы, но в венгерском чемпионате команда показывала неуверенные результаты.

Робби Кин известен своими выступлениями за «Тоттенхем». За «Шпор» ирландец сыграл 197 матчей и забил 90 голов.

Карьеру тренера Кин начал в сборной Ирландии, где работал ассистентом. Позже он занимал аналогичную должность в «Мидлсбро» и «Лидсе».

В сезоне 2023/24 Кин стал главным тренером израильского «Маккаби Тель-Авив», но летом покинул этот пост.