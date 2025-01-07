Украинцы могут остаться без тренера. Топ-клуб АПЛ нашел замену коучу

Руководство «Тоттенхэма» имеет два кандидата на замену главного тренера Ангелоса Постекоглу в случае, если кризисная ситуация, в которой находится команда, затянется, сообщает TBR Football.

По информации источника, Ангелоса могут сменить тренер «Брентфорда» Томас Франк и коуч «Борнмута» Андони Ираола.

Оба специалиста возглавляют команды, в которых выступают украинцы: в составе «Борнмута» играет Илья Забарный, а в составе «Брентфорда» – Егор Ярмолюк.

Увольнять Постекоглу пока что не планируют, списывая плохие результаты на травмы ключевых игроков, но такая возможность в будущем рассматривается.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» подписал аргентинского таланта.