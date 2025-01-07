Украинцы могут остаться без тренера. Топ-клуб АПЛ нашел замену коучу
«Тоттенхэм» видит замену Постекоглу в виде Томаса Франка и Андони Ираолы
Руководство «Тоттенхэма» имеет два кандидата на замену главного тренера Ангелоса Постекоглу в случае, если кризисная ситуация, в которой находится команда, затянется, сообщает TBR Football.
По информации источника, Ангелоса могут сменить тренер «Брентфорда» Томас Франк и коуч «Борнмута» Андони Ираола.
Оба специалиста возглавляют команды, в которых выступают украинцы: в составе «Борнмута» играет Илья Забарный, а в составе «Брентфорда» – Егор Ярмолюк.
Увольнять Постекоглу пока что не планируют, списывая плохие результаты на травмы ключевых игроков, но такая возможность в будущем рассматривается.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» подписал аргентинского таланта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Василия Кобина тренируется в составе с 22 футболистами
Всемирный боксерский совет (WBC) оценил работу Юрия Ткаченко