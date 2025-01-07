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Англия
07 января 2025, 19:34 |
622
0

Украинцы могут остаться без тренера. Топ-клуб АПЛ нашел замену коучу

«Тоттенхэм» видит замену Постекоглу в виде Томаса Франка и Андони Ираолы

07 января 2025, 19:34 |
622
0
Украинцы могут остаться без тренера. Топ-клуб АПЛ нашел замену коучу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Руководство «Тоттенхэма» имеет два кандидата на замену главного тренера Ангелоса Постекоглу в случае, если кризисная ситуация, в которой находится команда, затянется, сообщает TBR Football.

По информации источника, Ангелоса могут сменить тренер «Брентфорда» Томас Франк и коуч «Борнмута» Андони Ираола.

Оба специалиста возглавляют команды, в которых выступают украинцы: в составе «Борнмута» играет Илья Забарный, а в составе «Брентфорда» – Егор Ярмолюк.

Увольнять Постекоглу пока что не планируют, списывая плохие результаты на травмы ключевых игроков, но такая возможность в будущем рассматривается.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» подписал аргентинского таланта.

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Андони Ираола Томас Франк Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Борнмут Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Егор Ярмолюк назначение тренера
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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