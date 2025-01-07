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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 23:06 |
638
5

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Всех с Рождеством. С нормальным, а не это, б***ь, 24-го»

Бывший нападающий киевского «Динамо» продолжает праздновать Рождество по старому стилю

07 января 2025, 23:06 |
638
5
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Всех с Рождеством. С нормальным, а не это, б***ь, 24-го»
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский поздравил болельщиков с Рождеством по старому стилю:

«Братва, всем привет! Всех с Рождеством! С нормальным Рождеством, с таким, каким я родился, а не вот это вот все, б***ь, 24-го, б***ь, непонятно что. Всех обнимаю, я здесь, никуда не делся».

Напомним, сейчас в Украине Рождество празднуют 25 декабря, хотя раньше было принято праздновать 7 января.

Недавно Артем Милевский объяснил, почему не будет играть за медиафутбольную сборную Украины.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу религия Рождество
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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