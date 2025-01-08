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Кубок английской лиги
08 января 2025, 03:25 | Обновлено 08 января 2025, 03:40
86
0

«Серьезно?». Фанаты отреагировали на поражение Арсенала от Ньюкасла

Арсенал уступил Ньюкаслу со счетом 0:2

08 января 2025, 03:25 | Обновлено 08 января 2025, 03:40
86
0
«Серьезно?». Фанаты отреагировали на поражение Арсенала от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января, в первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:2.

На 37-й минуте Александер Исак открыл счет. Во втором тайме, на 51-й минуте, Энтони Гордон удвоил счет гостей. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте, но уже через две минуты получил желтую карточку. Ответный матч состоится 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Фанаты «Арсенала» расстроены результатом, но надеются на улучшение игры команды в ответном матче, несмотря на домашнее поражение.

Pravinvictor1: «Позорный результат, но давайте надеяться на неожиданный камбэк в ответном матче».

XIV: «Еще один сезон без трофеев. Арсенал не может выигрывать трофеи с Артетой».

Tobi: «Второй тайм был таким, что некоторые ребята за мной говорили, что мы играем, как будто это мы ведем 2:0, и, если честно, я с ними согласен».

Achyut: «Нам нужен Исак в январе».

Crusher Fire: «Игра команды была полным и абсолютным позором, и болельщики, несомненно, останутся крайне разочарованными. Ответный матч обещает быть захватывающим, так как ничья все еще открыта».

Cizzy: «Нет Сака, нет Арсенала? Серьезно?».

Gazda: «Без сомнения, худшее выступление за весь сезон. Не умеют защищаться, не умеют играть в центре, даже не умеют нормально поставить в угол. Если увижу еще один бессмысленный кросс в штрафную, могу себе навредить. Подпишите Исака, который нас сегодня обыграл».

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Арсенал Лондон Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Александр Зинченко Александер Исак Энтони Гордон реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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