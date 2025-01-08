Шахтер U-19 вернулся к роботе. Подготовка к игре ЮЛУ с Хоффенхаймом U-19

Юношеская команда «Шахтера» U-19 возвращается к работе после зимних каникул.

Во вторник, 7 января, юношеская команда «Шахтера» вышла из отпуска. В течение трех дней футболисты в подгруппах будут проходить плановый медосмотр и беговые тесты на газоанализаторе для проверки функциональной готовности.

До 11 января коллектив под руководством Алексея Белика сосредоточится на беговой работе в аэробном режиме на базе Академии в Счастливом, а после отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор, где будет целенаправленно готовиться к выездному матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с немецким и второму кругу чемпионата.