Депортива Минера – Реал. 0:3. Видео голов и обзор (обновляется)

В понедельник, 6 января, проходит матч 1/32 финала кубка Испании между «Депортива Минера» и мадридским «Реалом».

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене. Стартовый свисток в 20:00 по Киеву.

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Украинский голкипер гостей Андрей Лунин начнет матч с первых минут.

Кубок Испании. 1/32 финала. 6 января

Депортива Минера – Реал – 0:2 (обновляется)

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28

❗️Видео гола Федерико Вальверде, 0:1

❗️Видео гола Эдуардо Камавинга, 0:2

❗️Видео гола Арда Гюлер, 0:3