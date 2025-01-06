Депортива Минера – Реал. 0:3. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/32 кубка Испании начался в 20:00 по киевскому времени
В понедельник, 6 января, проходит матч 1/32 финала кубка Испании между «Депортива Минера» и мадридским «Реалом».
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене. Стартовый свисток в 20:00 по Киеву.
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Украинский голкипер гостей Андрей Лунин начнет матч с первых минут.
Кубок Испании. 1/32 финала. 6 января
Депортива Минера – Реал – 0:2 (обновляется)
Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28
❗️Видео гола Федерико Вальверде, 0:1
❗️Видео гола Эдуардо Камавинга, 0:2
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