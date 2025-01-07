Украина. Первая лига07 января 2025, 20:35 | Обновлено 07 января 2025, 21:06
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Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь
Без клуба остались Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зиня
07 января 2025, 20:35 | Обновлено 07 января 2025, 21:06
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Участник Первой лиги Украины тернопольская «Нива» прекратила сотрудничество с тремя игроками команды. Расположение клуба покинули Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зиня.
Как отметила пресс-служба, игроки перешли в статус свободного агента, поскольку у всех трех исполнителей истек срок контракта.
По результатам Первой лиги »Нива» финишировала на пятом месте. Далее клуб из Тернополя будет играть в группе за понижение в классе.
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