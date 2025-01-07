Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь
Украина. Первая лига
07 января 2025, 20:35 | Обновлено 07 января 2025, 21:06
374
2

Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь

Без клуба остались Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зиня

07 января 2025, 20:35 | Обновлено 07 января 2025, 21:06
374
2
Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь
ФК Нива

Участник Первой лиги Украины тернопольская «Нива» прекратила сотрудничество с тремя игроками команды. Расположение клуба покинули Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зиня.

Как отметила пресс-служба, игроки перешли в статус свободного агента, поскольку у всех трех исполнителей истек срок контракта.

По результатам Первой лиги »Нива» финишировала на пятом месте. Далее клуб из Тернополя будет играть в группе за понижение в классе.

По теме:
Полгода без футбола. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ вернется на поле
Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
ФСК Мариуполь понес первые кадровые потери
Нива Тернополь Первая лига Украины Андрей Ризнык Богдан Козак
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Футбол | 07 января 2025, 14:06 39
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса

Daily Mail поделился деталями личной жизни украинского футболиста «Челси»

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07.01.2025, 08:19
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Спортинг – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Футбол | 07.01.2025, 21:01
Спортинг – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Спортинг – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inoj
"..матчі групи за пониження в класі." Це як?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем