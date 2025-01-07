Решили не продлевать контракты. Три футболиста покинули Ниву Тернополь

Участник Первой лиги Украины тернопольская «Нива» прекратила сотрудничество с тремя игроками команды. Расположение клуба покинули Андрей Ризнык, Богдан Козак и Андрей Зиня.

Как отметила пресс-служба, игроки перешли в статус свободного агента, поскольку у всех трех исполнителей истек срок контракта.

По результатам Первой лиги »Нива» финишировала на пятом месте. Далее клуб из Тернополя будет играть в группе за понижение в классе.