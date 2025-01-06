В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

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На 5-й минуте полузащитник Федерико Вальверде открыл счет в матче шикарным ударом слету в дальний угол.

❗️ ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает