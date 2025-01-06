Испания06 января 2025, 20:14 | Обновлено 06 января 2025, 20:22
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ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает
«Реал» быстро открыл счет в матче с «Депортива Минера»
06 января 2025, 20:14 | Обновлено 06 января 2025, 20:22
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В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.
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На 5-й минуте полузащитник Федерико Вальверде открыл счет в матче шикарным ударом слету в дальний угол.
❗️ ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает
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