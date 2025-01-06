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Испания
06 января 2025, 20:14 | Обновлено 06 января 2025, 20:22
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ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает

«Реал» быстро открыл счет в матче с «Депортива Минера»

06 января 2025, 20:14 | Обновлено 06 января 2025, 20:22
400
0
ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте полузащитник Федерико Вальверде открыл счет в матче шикарным ударом слету в дальний угол.

❗️ ВИДЕО. На первых минутах. Вальверде сильным ударом с лету забивает

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Депортива Минера видео голов и обзор Федерико Вальверде
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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