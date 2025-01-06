Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира

Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.

Первые две позиции заняты шотландскими «Селтиком» и «Рейнджерсом»: 119 и 118 трофеев соотвественно. Бронза рейтинга за «Линфилдом» из Северной Ирландии, на счету которого 100 кубков.

Саудовский «Аль-Ахли» с 96 чашками расположился на 4 позиции, а пятерку закрывает «Саут Чайна» из чемпионата Гонконга с 85 трофеями.

Мадридский «Реал» расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.

Из украинских коллективов в списке присутствует киевское «Динамо» с 53 чашками. Выше киевлян в рейтинге расположились даже венская «Аустрия» и «Кайзер Чифс» из ЮАР с аналогичным количеством трофеев, занимающие 19 и 18 строчку соответственно и «Торсхавн» с 54 трофеями и 17 местом рейтинга.

В рейтинге не учитывались трофеи низших лиг и одноматчевые соревнования.

С полным списком можете ознакомиться на картинке ниже: