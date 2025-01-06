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  4. Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 18:35 | Обновлено 06 января 2025, 18:56
1096
21

Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира

Шотландские клубы борются за звание лучших

06 января 2025, 18:35 | Обновлено 06 января 2025, 18:56
1096
21
Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Селтик

Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.

Первые две позиции заняты шотландскими «Селтиком» и «Рейнджерсом»: 119 и 118 трофеев соотвественно. Бронза рейтинга за «Линфилдом» из Северной Ирландии, на счету которого 100 кубков.

Саудовский «Аль-Ахли» с 96 чашками расположился на 4 позиции, а пятерку закрывает «Саут Чайна» из чемпионата Гонконга с 85 трофеями.

Мадридский «Реал» расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.

Из украинских коллективов в списке присутствует киевское «Динамо» с 53 чашками. Выше киевлян в рейтинге расположились даже венская «Аустрия» и «Кайзер Чифс» из ЮАР с аналогичным количеством трофеев, занимающие 19 и 18 строчку соответственно и «Торсхавн» с 54 трофеями и 17 местом рейтинга.

В рейтинге не учитывались трофеи низших лиг и одноматчевые соревнования.

С полным списком можете ознакомиться на картинке ниже:

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Данііл Киріяка Источник: Transfermarkt
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Комментарии 22
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Серж
Опять великий Шлюхтар от всех прячут. Где этот недоклуб в этом списке?  В первую сотню не вошёл? Удивительно 
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+4
FunnyCat_____
Ну и как бы в очередной раз вопрос о самом титулованном украинском клубе - снят 
А то что то кроме ДК я там никого с Украины не вижу 
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+3
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Умник
Круто 53 трофея в Истории.
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+3
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AndiM
шаХрай наче в першій десятці?   Вони просто у Барселони в ширінці, як не як вони васточная барсєлона, і сирна каже що трофеї каталонців потрібно ділити з байстрюками ріната гамналідавіча 
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+3
Boodya
В нас же потрібно рахувати виключно з 91-го року (так деякі на сайті кажуть), бо не складається пазл про одну найтитулованішу команду
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+2
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FunnyCat_____
Надеюсь в этом году Динамо обойдет как минимум Аустрию и КайзерЧиф!
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+2
Pavel_i_CO
Таку назву статті міг написати лише закомплексований лугандон) Чому не написав, що Південний Китай вище Реала?)
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+1
FunnyCat_____
Кстати, Трансфермаркет не в курсе, что у нас малочисленная шайка е*нутых предлагает ДК считать трофеи не с начала клубной истории? !
Вот бы удивились немцы такому отклонению если бы узнали!
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+1
serhiy
 Якщо Динамо з 53 кубками на 20 місці то на якому місці шлюха бамбаська з 44 кубками?!!  Бамбасята , де ви - в сраці ,як завжди !)
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+1
Отаман
То що фк ганьба суркіса вже багато років без трофеїв і не виграє 20 матчів в основному раунді єврокубків, це вже зрозуміло. Ну може вже хтось відповіси, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука перемагали в основному раунді (груповому етапі) єврокубків, хтось ще пам'ятає, коли це було і у кого вони вигравали, чомусь немає ніде про це інформації!?
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-4
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Отаман
Головне що найтитулованіший клуб незалежної України це донецький Шахтар🥳
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-5
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Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающим Рождеством Христовым! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Ответить
-6
Дыряво с пердя🤣
20 из 20 это не для дыр очки☝️ ей больше нравится 36 из 36
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-8
Дыряво с пердя🤣
Дыр очка👉👌 и тут умудрилась быть на последнем месте 
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-11
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