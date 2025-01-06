Динамо ниже клубов с Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира
Шотландские клубы борются за звание лучших
Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.
Первые две позиции заняты шотландскими «Селтиком» и «Рейнджерсом»: 119 и 118 трофеев соотвественно. Бронза рейтинга за «Линфилдом» из Северной Ирландии, на счету которого 100 кубков.
Саудовский «Аль-Ахли» с 96 чашками расположился на 4 позиции, а пятерку закрывает «Саут Чайна» из чемпионата Гонконга с 85 трофеями.
Мадридский «Реал» расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.
Из украинских коллективов в списке присутствует киевское «Динамо» с 53 чашками. Выше киевлян в рейтинге расположились даже венская «Аустрия» и «Кайзер Чифс» из ЮАР с аналогичным количеством трофеев, занимающие 19 и 18 строчку соответственно и «Торсхавн» с 54 трофеями и 17 местом рейтинга.
В рейтинге не учитывались трофеи низших лиг и одноматчевые соревнования.
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Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!