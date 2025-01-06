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06 января 2025, 19:37 |
272
0

ВИДЕО. Как жена Артема Довбика поддерживала его в дерби Рима

Юлия Довбик показала насколько сильно она болеет за успехи мужа

06 января 2025, 19:37 |
272
0
ВИДЕО. Как жена Артема Довбика поддерживала его в дерби Рима
Instagram. Юлия Довбик с подругой

Юлия Довбик опубликовала ряд видео, в которых показала, как она поддерживает своего мужа.

Накануне римского дерби жена Артема Довбика продемонстрировала насколько сильно она болеет за нападающего «Ромы».

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Юлия обратилась к своим подписчикам перед матчем с призывом поддержать Артема перед экранами, а также показала, что в Риме выпускают календари с украинским бомбардиром.

Ну а после победы над «Лацио» со счетом 2:0 Юлия сняла свои эмоции:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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