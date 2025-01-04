Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Испания
04 января 2025, 22:23 |
1268
1

Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч

Немецкий специалист настаивает на подписании форварда

04 января 2025, 22:23 |
1268
1
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик требует у руководства клуба трансфер зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий наставник настаивает на подписании нападающего. Флик считает, что после того, как «каталонцам» не удалось зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктор, нападение команды ослабеет.

Немецкий наставник рассматривает вариант с подписанием свободного агента, из-за тяжелой финансовой ситуации клуба.

В Ла Лиге «Барселона», имея в своем активе 38 очков, занимает третье место. В Лиге чемпионов «каталонцы» набрали 15 пунктов и занимают вторую позицию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит трансферы трех игроков.

По теме:
Фламенго хотел арендовать Траоре у Шахтера с опцией выкупа, но передумал
Гвардиола нашел звезду для Манчестер Сити. Переход может быть бесплатным
Дебют Щенсны, дубль Левандовски. Барселона уничтожила соперника в кубке
Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы Дани Ольмо Пау Виктор трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча
Футбол | 04 января 2025, 23:05 0
Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча
Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 20-го тура АПЛ

Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Футбол | 04 января 2025, 01:47 3
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю

Испанец выбрал Лионеля Месси

Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Бокс | 04.01.2025, 03:20
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
Бокс | 04.01.2025, 16:02
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Футбол | 04.01.2025, 21:05
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Пусть подпишут Роналду летом. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 4
Бокс
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 6
Футбол
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29 3
Биатлон
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
03.01.2025, 10:05
Футбол
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 2
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем