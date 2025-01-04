Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик требует у руководства клуба трансфер зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий наставник настаивает на подписании нападающего. Флик считает, что после того, как «каталонцам» не удалось зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктор, нападение команды ослабеет.

Немецкий наставник рассматривает вариант с подписанием свободного агента, из-за тяжелой финансовой ситуации клуба.

В Ла Лиге «Барселона», имея в своем активе 38 очков, занимает третье место. В Лиге чемпионов «каталонцы» набрали 15 пунктов и занимают вторую позицию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит трансферы трех игроков.