Другие новости06 января 2025, 20:00 |
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ФОТО. Сын Неймара намекнул на следующий клуб отца. Это сюрприз
Неймар обращается к Бекхэму...
06 января 2025, 20:00 |
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Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар очень хочет в «Интер Майами».
Бразилец опубликовал сторис в своём Instagram-аккаунте, где его сын позирует в футболке Лионеля Месси.
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Это явный намек совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму – по окончании сезона контракт Неймара с «Аль-Хиляль» истекает и он хочет снова поиграть с Месси в одной команде.
Ранее были слухи о возможном переезде бразильского футболиста в Майами.
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После таких травм единственное место для него это его родной клуб Сантос.
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