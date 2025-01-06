ФОТО. Сын Неймара намекнул на следующий клуб отца. Это сюрприз

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар очень хочет в «Интер Майами».

Бразилец опубликовал сторис в своём Instagram-аккаунте, где его сын позирует в футболке Лионеля Месси.

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Это явный намек совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму – по окончании сезона контракт Неймара с «Аль-Хиляль» истекает и он хочет снова поиграть с Месси в одной команде.

Ранее были слухи о возможном переезде бразильского футболиста в Майами.