Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын Неймара намекнул на следующий клуб отца. Это сюрприз
Другие новости
06 января 2025, 20:00 |
1354
1

ФОТО. Сын Неймара намекнул на следующий клуб отца. Это сюрприз

Неймар обращается к Бекхэму...

06 января 2025, 20:00 |
1354
1
ФОТО. Сын Неймара намекнул на следующий клуб отца. Это сюрприз
Instagram. Неймар с сыном

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар очень хочет в «Интер Майами».

Бразилец опубликовал сторис в своём Instagram-аккаунте, где его сын позирует в футболке Лионеля Месси.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это явный намек совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму – по окончании сезона контракт Неймара с «Аль-Хиляль» истекает и он хочет снова поиграть с Месси в одной команде.

Ранее были слухи о возможном переезде бразильского футболиста в Майами.

По теме:
Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб
ФОТО. Динамовец отправляет дорогие подарки жене даже на расстоянии
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
фото Неймар Интер Майами трансферы lifestyle Major League Soccer (MLS) Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Бокс | 06 января 2025, 09:05 8
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко

Турки выделил Тайсона Фьюри

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06 января 2025, 10:00 7
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Популярный турнир с участием лучших сборных

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06.01.2025, 21:11
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Футбол | 06.01.2025, 13:49
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Футбол | 06.01.2025, 06:23
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
После таких травм единственное место для него это его родной клуб Сантос. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 23
Футбол
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 3
Футбол
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
04.01.2025, 16:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем