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Major League Soccer
16 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:06
794
0

Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США

Бразилец хочет объединиться с Месси

16 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:06
794
0
Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар сообщил руководству клуба, что не намерен продлевать контракт и покинет команду летом 2025 года.

По информации Sky Sports, нападающий стремится перейти в клуб МЛС. Идеальным вариантом для Неймара является объединение с бывшими партнерами по «Барселоне» – Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом. Поэтому игрок рассматривает возможность перехода в «Интер Майами».

В свою очередь, руководство «Аль-Хиляля» считает, что этим заявлением звездный бразилец стремится добиться повышения зарплаты и заключения нового контракта.

Также клуб из Саудовской Аравии отмечает, что Неймар, которого подписывали для усиления состава, сталкивается с проблемами со здоровьем из-за постоянных травм. Из-за этого маловероятно, что ему предложат новое соглашение.

Ранее стала известна реакция руководства «Интер» Майами на возможный переход Неймара.

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Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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