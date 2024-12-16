Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар сообщил руководству клуба, что не намерен продлевать контракт и покинет команду летом 2025 года.

По информации Sky Sports, нападающий стремится перейти в клуб МЛС. Идеальным вариантом для Неймара является объединение с бывшими партнерами по «Барселоне» – Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом. Поэтому игрок рассматривает возможность перехода в «Интер Майами».

В свою очередь, руководство «Аль-Хиляля» считает, что этим заявлением звездный бразилец стремится добиться повышения зарплаты и заключения нового контракта.

Также клуб из Саудовской Аравии отмечает, что Неймар, которого подписывали для усиления состава, сталкивается с проблемами со здоровьем из-за постоянных травм. Из-за этого маловероятно, что ему предложат новое соглашение.

Ранее стала известна реакция руководства «Интер» Майами на возможный переход Неймара.