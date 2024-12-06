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  4. «Неограниченный бюджет» В Интер Майами отреагировали на переход Неймара
Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 16:21 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:30
239
0

«Неограниченный бюджет» В Интер Майами отреагировали на переход Неймара

Неймар может сменить клубную прописку

06 декабря 2024, 16:21 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:30
239
0
«Неограниченный бюджет» В Интер Майами отреагировали на переход Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас отреагировал на слухи о возможном переходе бразильского вингера Неймара в MLS. Функционер заявил, что не против такого перехода.

«У нас неограниченный бюджет. Мы амбициозны. Если у нас когда-нибудь будет шанс привлечь игрока такого уровня, как Неймар, то мы не будем колебаться», – сказал Мас.

Нынче Неймар выступает за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл 2 матча.

Ранее были обнародованы детали безумного контракта Неймара с «Аль-Хилялем».

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Аль-Хиляль Неймар Хорхе Мас Интер Майами Major League Soccer (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Бен Джейкобс
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