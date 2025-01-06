Испания06 января 2025, 20:00 |
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Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Президента «Реала» не устраивает игра Родриго, Менди и Чуамени
06 января 2025, 20:00 |
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«Реал» Мадрид летом может распрощаться с тремя футболистами стартового состава.
По информации Fichajes, президент «сливочных» Флорентино Перес указал Карло Анчелотти на регресс трех футболистов – Орельена Тчуамени, Родриго Гоеса и Ферлана Менди. Перес ожидает улучшения в игре футболистов, а если этого не будет, то Флорентино будет готов их продать уже летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что агенты нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предложили мадридскому «Реалу» подписать их клиента.
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