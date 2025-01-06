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  4. Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Испания
06 января 2025, 20:00 |
1712
0

Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры

Президента «Реала» не устраивает игра Родриго, Менди и Чуамени

06 января 2025, 20:00 |
1712
0
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

«Реал» Мадрид летом может распрощаться с тремя футболистами стартового состава.

По информации Fichajes, президент «сливочных» Флорентино Перес указал Карло Анчелотти на регресс трех футболистов – Орельена Тчуамени, Родриго Гоеса и Ферлана Менди. Перес ожидает улучшения в игре футболистов, а если этого не будет, то Флорентино будет готов их продать уже летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что агенты нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предложили мадридскому «Реалу» подписать их клиента.

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Орельен Тчуамени Родриго Гоес Ферлан Менди трансферы Ла Лиги трансферы Флорентино Перес Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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