ВИДЕО. Дочь Шацких и девушка Шапаренко засветила груди. Жаркий танец

Кристина Шацких опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое привлекло к себе много внимания.

Девушка прорекламировала платье, станцевав в нём и продемонстрировав свою роскошную фигуру.

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Красавица также не постеснялась частично открытой груди и выглядела очень эффектно и уверенно.

Её перформанс произвел фурор: «Какая девушка 😍», «Это огонь 🔥», «Роскошная», – такими были комментарии аудитории Кристины.

Напомним, что дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких встречается с игроком киевлян и сборной Украины Николаем Шапаренко.