ВИДЕО. Дочь Шацких и девушка Шапаренко засветила груди. Жаркий танец
Кристина Шацких показала свою невероятную красоту
Кристина Шацких опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое привлекло к себе много внимания.
Девушка прорекламировала платье, станцевав в нём и продемонстрировав свою роскошную фигуру.
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Красавица также не постеснялась частично открытой груди и выглядела очень эффектно и уверенно.
Её перформанс произвел фурор: «Какая девушка 😍», «Это огонь 🔥», «Роскошная», – такими были комментарии аудитории Кристины.
Напомним, что дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких встречается с игроком киевлян и сборной Украины Николаем Шапаренко.
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