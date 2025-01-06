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Другие новости
06 января 2025, 18:41 | Обновлено 06 января 2025, 19:37
2729
3

ВИДЕО. Дочь Шацких и девушка Шапаренко засветила груди. Жаркий танец

Кристина Шацких показала свою невероятную красоту

06 января 2025, 18:41 | Обновлено 06 января 2025, 19:37
2729
3
ВИДЕО. Дочь Шацких и девушка Шапаренко засветила груди. Жаркий танец
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое привлекло к себе много внимания.

Девушка прорекламировала платье, станцевав в нём и продемонстрировав свою роскошную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица также не постеснялась частично открытой груди и выглядела очень эффектно и уверенно.

Её перформанс произвел фурор: «Какая девушка 😍», «Это огонь 🔥», «Роскошная», – такими были комментарии аудитории Кристины.

Напомним, что дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких встречается с игроком киевлян и сборной Украины Николаем Шапаренко.

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видео lifestyle Максим Шацких Динамо Киев Николай Шапаренко
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Дыряво с пердя🤣
Губашлёпка как и шляпарен очка☝️ну губки рабочие как и поп очка
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+2
ТвояМамка
Ну так для этого их и вставляют, шаболды же
Ответить
+2
AndiM
А зорян з шкіряком там були? Я не розумію, ви насправді такі тупі чи просто знущаєтесь з людей у яких є мозок?
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-3
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