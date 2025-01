Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов

31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

По информации издания The Sun, американская рок-группа Linkin Park выступит во время перерыва матча. Соглашение между организаторами и группой уже заключено, но официальное объявление ожидается позже. Вероятно, музыканты исполнят свои хиты «One Step Closer» и «Papercut», а также представят новые композиции из альбома From Zero.

Linkin Park – американская рок-группа из Агора-Хиллс, Калифорния, созданная в 1996 году. После трагической смерти вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году группа приостановила деятельность. Однако 5 сентября 2024 года музыканты объявили о возвращении на сцену с новой солисткой Эмили Армстронг.