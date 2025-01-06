Названа худшая команда в истории Лиги чемпионов. В рейтинге есть гранд УПЛ
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг худших команд в истории Лиги чемпионов.
Первую строчку в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», который провально выступил в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23, проиграв все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных голов -20.
В топ-3 рейтинга также попали «Виктория Пльзень» 2022/2023 и «Динамо» Загреб сезона 2011/2012.
Украинский гранд «Динамо» также присутствует в рейтинге (9-я позиция). Эксперты GiveMeSport вспомнили, как киевляне в сезоне 2007/2008 проиграли все матчи группового этапа еврокубка против «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Спортинга», а разница забитых и пропущенных голов составила -15.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг худших команд в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport
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