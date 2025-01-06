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  4. Названа худшая команда в истории Лиги чемпионов. В рейтинге есть гранд УПЛ
Лига чемпионов
06 января 2025, 01:27 |
496
0

Названа худшая команда в истории Лиги чемпионов. В рейтинге есть гранд УПЛ

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

06 января 2025, 01:27 |
496
0
Названа худшая команда в истории Лиги чемпионов. В рейтинге есть гранд УПЛ
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг худших команд в истории Лиги чемпионов.

Первую строчку в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», который провально выступил в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23, проиграв все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных голов -20.

В топ-3 рейтинга также попали «Виктория Пльзень» 2022/2023 и «Динамо» Загреб сезона 2011/2012.

Украинский гранд «Динамо» также присутствует в рейтинге (9-я позиция). Эксперты GiveMeSport вспомнили, как киевляне в сезоне 2007/2008 проиграли все матчи группового этапа еврокубка против «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Спортинга», а разница забитых и пропущенных голов составила -15.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг худших команд в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport

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GiveMeSport Виктория Пльзень Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо Киев рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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