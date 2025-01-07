ФОТО. Бойко объяснил провал медийной сборной Украины на Kings World Cup

Именитый украинский голкипер Денис Бойко, выступавший за медийную сборную Украины (UA Steel) на турнире Kings World Cup Nations в Италии, назвал главную цель поездки на этот чемпионат мира.

«Главный месседж этой истории – продолжать говорить на весь мир, что происходит в Украине и привлекать как можно больше людей для помощи нашей стране. Благодарю всех. Слава Украине», – написал Бойко в собственном Instagram.

Медийная сборная Украины провела на Kings World Cup Nations всего два матча. В первой встрече подопечные Валерия Федорчука уступили Турции (0:5), а во втором матче были разгромлены сборной Марокко (2:9).

Ранее Милевский разнес медийную сборную, но получил макароны из Милана.