ФОТО. Бойко объяснил провал медийной сборной Украины на Kings World Cup
Украинцы поехали на чемпионат мира с другой миссией
Именитый украинский голкипер Денис Бойко, выступавший за медийную сборную Украины (UA Steel) на турнире Kings World Cup Nations в Италии, назвал главную цель поездки на этот чемпионат мира.
«Главный месседж этой истории – продолжать говорить на весь мир, что происходит в Украине и привлекать как можно больше людей для помощи нашей стране. Благодарю всех. Слава Украине», – написал Бойко в собственном Instagram.
Медийная сборная Украины провела на Kings World Cup Nations всего два матча. В первой встрече подопечные Валерия Федорчука уступили Турции (0:5), а во втором матче были разгромлены сборной Марокко (2:9).
Ранее Милевский разнес медийную сборную, но получил макароны из Милана.
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