ФОТО. Первый трансфер Григорчука. ЛНЗ подписал экс-лидера Полесья

Черкасский ЛНЗ оформил первый зимний трансфер. «Фиолетовые» подписали бывшего полузащитника житомирского «Полесья» Богдана Кушниренко.

По информации портала Transfermarkt, футболист уже подписал контракт с ЛНЗ. Также этот факт подтверждает база данных УАФ, где Кушниренко также значится игроком черкасского клуба.

В составе «волков» Богдан Кушниренко провел 58 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Богдан отметился историческим голом «Полесья» в еврокубках, который стал первым в истории клуба.

Ранее сообщалось, что в штаб Романа Григорчука в ЛНЗ вошел бывший игрок одесского «Черноморца».