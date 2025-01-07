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  4. ФОТО. Первый трансфер Григорчука. ЛНЗ подписал экс-лидера Полесья
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 07:47 | Обновлено 07 января 2025, 07:48
367
0

ФОТО. Первый трансфер Григорчука. ЛНЗ подписал экс-лидера Полесья

Богдан Кушниренко продолжит карьеру в Черкассах

07 января 2025, 07:47 | Обновлено 07 января 2025, 07:48
367
0
ФОТО. Первый трансфер Григорчука. ЛНЗ подписал экс-лидера Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Кушниренко

Черкасский ЛНЗ оформил первый зимний трансфер. «Фиолетовые» подписали бывшего полузащитника житомирского «Полесья» Богдана Кушниренко.

По информации портала Transfermarkt, футболист уже подписал контракт с ЛНЗ. Также этот факт подтверждает база данных УАФ, где Кушниренко также значится игроком черкасского клуба.

В составе «волков» Богдан Кушниренко провел 58 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Богдан отметился историческим голом «Полесья» в еврокубках, который стал первым в истории клуба.

Ранее сообщалось, что в штаб Романа Григорчука в ЛНЗ вошел бывший игрок одесского «Черноморца».

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Богдан Кушниренко ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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