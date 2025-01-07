ФОТО. Первый трансфер Григорчука. ЛНЗ подписал экс-лидера Полесья
Богдан Кушниренко продолжит карьеру в Черкассах
Черкасский ЛНЗ оформил первый зимний трансфер. «Фиолетовые» подписали бывшего полузащитника житомирского «Полесья» Богдана Кушниренко.
По информации портала Transfermarkt, футболист уже подписал контракт с ЛНЗ. Также этот факт подтверждает база данных УАФ, где Кушниренко также значится игроком черкасского клуба.
В составе «волков» Богдан Кушниренко провел 58 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Богдан отметился историческим голом «Полесья» в еврокубках, который стал первым в истории клуба.
Ранее сообщалось, что в штаб Романа Григорчука в ЛНЗ вошел бывший игрок одесского «Черноморца».
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