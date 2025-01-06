Останется в Украине. Экс-игрок Динамо определился с новым клубом

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Андриевский определился с клубом, в котором будет выступать во второй части сезона.

Как сообщает источник, украинский полузащитник подписал долгосрочный контракт с «Полесьем». У Андриевского закончилось соглашение с столичным клубом, поэтому футболист присоединился к житомирской команде на правах свободного агента.

В этом сезоне Александр провел за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Одним из главных претендентов на подписание Андриевского ранее считался черкасский ЛНЗ.

31-летний полузащитник сообщал, что выбирает среди нескольких вариантов – назывались клубы из Испании, Турции и Польши.