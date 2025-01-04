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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 15:56 | Обновлено 04 января 2025, 16:00
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0

Есть варианты в Европе. Где продолжит карьеру экс-игрок Динамо?

Александр Андриевский может перебраться в европейский клуб

04 января 2025, 15:56 | Обновлено 04 января 2025, 16:00
1111
0
Есть варианты в Европе. Где продолжит карьеру экс-игрок Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал о возможных вариантах развития своей карьеры:

– Александр, насколько правдива информация, что Вами интересуются клубы из Польши, Турции и даже Испании, правда, не команда из Ла Лиги, а Сегунди?

– Правда. Предложения есть – это не слухи. Я пока не могу вам озвучить названия клубов, от которых у меня есть предложения, потому, что пока нет конкретики. Но действительно есть несколько вариантов от польских и турецких команд и от клуба из Сегунды. Когда подпишу контракт, тогда и сообщу. Сейчас все еще пребываю в статусе свободного агента.

– Также сообщалось, что у Вас якобы есть предложение и от черкасского ЛНЗ.

– Да, с этим клубом я тоже контактирую, ведутся разговоры с руководством черкасского клуба. Общаемся. Новый тренер ЛНЗ Роман Григорчук мне пока не звонил по телефону.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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