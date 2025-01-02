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  4. ЛНЗ может потерять трансферную цель Григорчука. Есть другие претенденты
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 16:31 | Обновлено 02 января 2025, 17:43
1673
0

ЛНЗ может потерять трансферную цель Григорчука. Есть другие претенденты

Александр Андриевский пока не определился со своим будущим

02 января 2025, 16:31 | Обновлено 02 января 2025, 17:43
1673
0
ЛНЗ может потерять трансферную цель Григорчука. Есть другие претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский

Украинский полузащитник Александр Андриевский, недавно покинувший расположение киевского «Динамо», имеет варианты продолжения карьеры за границей.

По информации источника, 30-летним полузащитником интересуются клубы из Польши, Турции и испанской Сегунды. Однако пока нет никакой конкретики по возможному переходу.

Отмечается, что единственным претендентом на Андриевского в УПЛ является черкасский ЛНЗ, но у «фиолетовых» достаточно много футболистов центра поля, что препятствует переходу.

Андриевский выступал в составе «Динамо» с 2015 года, за это время он провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» полузащитник получил титулы чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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