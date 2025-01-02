ЛНЗ может потерять трансферную цель Григорчука. Есть другие претенденты
Александр Андриевский пока не определился со своим будущим
Украинский полузащитник Александр Андриевский, недавно покинувший расположение киевского «Динамо», имеет варианты продолжения карьеры за границей.
По информации источника, 30-летним полузащитником интересуются клубы из Польши, Турции и испанской Сегунды. Однако пока нет никакой конкретики по возможному переходу.
Отмечается, что единственным претендентом на Андриевского в УПЛ является черкасский ЛНЗ, но у «фиолетовых» достаточно много футболистов центра поля, что препятствует переходу.
Андриевский выступал в составе «Динамо» с 2015 года, за это время он провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» полузащитник получил титулы чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.
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