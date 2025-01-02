Стало известно, перейдут ли Пулулу и Кривцов в Динамо
Киевляне не интересовались ни Пулулу, ни Кривцовым
Киевское «Динамо» не интересовалось и не интересуется украинским защитником Сергеем Кривцовым и ангольским нападающим польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу, сообщает «Динамо Киев от Шурика».
По информации источника, ни 25-летний, ни 33-летний футболист не находятся в шорт-листе киевского клуба. Информация о том, что Евгений Хачериди хотел видеть Кривцова в клубе не является правдивой. Из этой информации можно сделать вывод, что никого из вышеперечисленных игроков в Киеве мы не увидим.
Ранее сообщалось о том. что клуб Ла Лиги интересуется полузащитником киевского «Динамо».
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