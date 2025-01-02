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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 10:41 | Обновлено 02 января 2025, 10:42
1480
2

Стало известно, перейдут ли Пулулу и Кривцов в Динамо

Киевляне не интересовались ни Пулулу, ни Кривцовым

02 января 2025, 10:41 | Обновлено 02 января 2025, 10:42
1480
2
Стало известно, перейдут ли Пулулу и Кривцов в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Киевское «Динамо» не интересовалось и не интересуется украинским защитником Сергеем Кривцовым и ангольским нападающим польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, ни 25-летний, ни 33-летний футболист не находятся в шорт-листе киевского клуба. Информация о том, что Евгений Хачериди хотел видеть Кривцова в клубе не является правдивой. Из этой информации можно сделать вывод, что никого из вышеперечисленных игроков в Киеве мы не увидим.

Ранее сообщалось о том. что клуб Ла Лиги интересуется полузащитником киевского «Динамо».

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Динамо Киев Ягеллония Белосток Сергей Кривцов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Евгений Хачериди
Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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Дыряво с пердя🤣
Залупу дыр очки☝️а не Кривцов 
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0
Gargantua81
но как же... ведь в телеграме писали...
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0
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