Стало известно, перейдут ли Пулулу и Кривцов в Динамо

Киевское «Динамо» не интересовалось и не интересуется украинским защитником Сергеем Кривцовым и ангольским нападающим польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, ни 25-летний, ни 33-летний футболист не находятся в шорт-листе киевского клуба. Информация о том, что Евгений Хачериди хотел видеть Кривцова в клубе не является правдивой. Из этой информации можно сделать вывод, что никого из вышеперечисленных игроков в Киеве мы не увидим.

Ранее сообщалось о том. что клуб Ла Лиги интересуется полузащитником киевского «Динамо».