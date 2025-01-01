Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 20:23 |
3291
0

В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо

Антон Царенко может перебраться в Испанию

01 января 2025, 20:23 |
3291
0
В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
ФК Динамо. Антон Царенко

20-летний хавбек «Динамо» Антон Царенко заинтересовал клуб топового европейского чемпионата.

Сейчас Царенко на правах аренды находится в расположении польской «Лехии» Однако, если худший сценарий сбудется, а «Лехии» грозит ликвидация из-за долгов, Царенко не хочет возвращаться в Украину. Он рассматривает варианты из западных клубов. Журналист Эндрю Тодос сообщил, что к Царенко есть интерес от клуба Ла Лиги.

В Ла Лиге играют два украинца – Андрей Лунин за «Реал» и Виктор Цыганков за «Жирону».

В этом сезоне Царенко провел за «Лехию» 15 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

По теме:
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Реал готовится побить трансферный рекорд. Это звездный одноклубник украинца
Это даст 40-50 млн. Известный коуч дал прогноз на матч Галатасарай – Динамо
Антон Царенко трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Динамо Киев Лехия Гданьск
Дмитро Олійник Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 01 января 2025, 03:50 0
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница

Эдди Хирн считает поединок ничейным

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Футбол | 01 января 2025, 03:45 52
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются

Во Львове будет один клуб УПЛ

Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал
Футбол | 01.01.2025, 18:33
Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал
Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Футбол | 01.01.2025, 17:05
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 01.01.2025, 09:18
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 5
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 3
Бокс
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 14
Футбол
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 12
Футбол
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2025, 14:45 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем