В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
Антон Царенко может перебраться в Испанию
20-летний хавбек «Динамо» Антон Царенко заинтересовал клуб топового европейского чемпионата.
Сейчас Царенко на правах аренды находится в расположении польской «Лехии» Однако, если худший сценарий сбудется, а «Лехии» грозит ликвидация из-за долгов, Царенко не хочет возвращаться в Украину. Он рассматривает варианты из западных клубов. Журналист Эндрю Тодос сообщил, что к Царенко есть интерес от клуба Ла Лиги.
В Ла Лиге играют два украинца – Андрей Лунин за «Реал» и Виктор Цыганков за «Жирону».
В этом сезоне Царенко провел за «Лехию» 15 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
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