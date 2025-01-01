В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо

20-летний хавбек «Динамо» Антон Царенко заинтересовал клуб топового европейского чемпионата.

Сейчас Царенко на правах аренды находится в расположении польской «Лехии» Однако, если худший сценарий сбудется, а «Лехии» грозит ликвидация из-за долгов, Царенко не хочет возвращаться в Украину. Он рассматривает варианты из западных клубов. Журналист Эндрю Тодос сообщил, что к Царенко есть интерес от клуба Ла Лиги.

В Ла Лиге играют два украинца – Андрей Лунин за «Реал» и Виктор Цыганков за «Жирону».

В этом сезоне Царенко провел за «Лехию» 15 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.