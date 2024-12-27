Несколько украинцев без работы. В Польше может исчезнуть известный клуб

Польский футбольный союз наложил запрет на трансферную деятельность «Лехии» из Гданьска, а также приостановил действие лицензии команды.

Об этом сообщает польский журналист Петер Слонка.

По информации журналиста, «Лехия» не доиграет текущий сезон и будет лишена места в Экстраклясе.

В составе гданьской «Лехии» выступают несколько украинских футболистов: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко и форварды Богдан Вюнник и Максим Хлань.

Также Антон Царенко и Сергей Булеца играли в первом круге за польский клуб на правах аренды из киевского «Динамо».

Пока не сообщается причины наложения санкций на польский клуб.