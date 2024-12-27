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Польша
27 декабря 2024, 19:14 |
373
0

Несколько украинцев без работы. В Польше может исчезнуть известный клуб

Гданьская Лехия может не доиграть сезон

27 декабря 2024, 19:14 |
373
0
Несколько украинцев без работы. В Польше может исчезнуть известный клуб
https://x.com/LechiaGdanskSA

Польский футбольный союз наложил запрет на трансферную деятельность «Лехии» из Гданьска, а также приостановил действие лицензии команды.

Об этом сообщает польский журналист Петер Слонка.

По информации журналиста, «Лехия» не доиграет текущий сезон и будет лишена места в Экстраклясе.

В составе гданьской «Лехии» выступают несколько украинских футболистов: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко и форварды Богдан Вюнник и Максим Хлань.

Также Антон Царенко и Сергей Булеца играли в первом круге за польский клуб на правах аренды из киевского «Динамо».

Пока не сообщается причины наложения санкций на польский клуб.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Петр Слонка Богдан Сарнавский Иван Желизко Богдан Вьюнник Максим Хлань Антон Царенко Сергей Булеца
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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