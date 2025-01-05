Анастасия Соболева – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации Australian Open в 05:30
6 января украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Виктории Голубич (Швейцарии, WTA 90). Поединок начнется 4-м запуском на корте №5 после игры Барранко – Мена. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде отбора к Australian Open победительница противостояния сыграет либо против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 160), либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес (Испания, WTA 199).
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