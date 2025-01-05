0 из 2. Стало известно, кто и при каких условиях сменит Анчелотти в Реале

Стало известно, кто и при каких условиях может сменить итальянского коуча мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля испанского гранда, сообщает Relevo.

По информации источника, если под управлением 65-летнего специалиста «сливочные» не выиграют ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов, то команду возглавит испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Если мадридцам удастся выиграть хотя б один из двух трофеев, то Карло останется у руля команды.

Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Реала» может продолжить карьеру в другом клубе.