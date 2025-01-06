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  4. Вацко озвучил бешеную сумму, которую Карпаты заплатили Руху за слияние
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 23:38 |
1213
3

Вацко озвучил бешеную сумму, которую Карпаты заплатили Руху за слияние

Козловский мог получить 25 миллионов долларов

06 января 2025, 23:38 |
1213
3
Вацко озвучил бешеную сумму, которую Карпаты заплатили Руху за слияние
УПЛ

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

Журналист Виктор Вацко назвал ориентировочные цифры, которые мог получить владелец «Руха» Григорий Козловский от «Карпат». Журналист утверждает, что сумме в 25 миллионов долларов удивляться не нужно.

Также отмечается, что причиной слияния были финансовые (или политические) проблемы владельца «Руха» Григория Козловского.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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vitaha33
Сенс Матківському платити 25 лямів? Граці коштують ну лямів 7-8. Що це дало Карпатам?
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