Вацко озвучил бешеную сумму, которую Карпаты заплатили Руху за слияние

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

Журналист Виктор Вацко назвал ориентировочные цифры, которые мог получить владелец «Руха» Григорий Козловский от «Карпат». Журналист утверждает, что сумме в 25 миллионов долларов удивляться не нужно.

Также отмечается, что причиной слияния были финансовые (или политические) проблемы владельца «Руха» Григория Козловского.