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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 19:38 | Обновлено 04 января 2025, 19:42
235
0

ВИДЕО. Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер провел первую тренировку в 2025 году

Команда начала подготовку ко второй части сезона

04 января 2025, 19:38 | Обновлено 04 января 2025, 19:42
235
0
ВИДЕО. Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер провел первую тренировку в 2025 году
ФК Шахтер

4 января в Турции стартовал зимний сбор «Шахтера». Накануне игроки и тренеры команды прибыли в Белек, а уже сегодня провели первую тренировку в 2025 году.

Перед началом занятия партнеры поздравили с днем ​​рождения бразильского вингера «оранжево-черных» Кевина и тепло встретили венесуэльского нападающего Келси, вернувшегося в расположение клуба после почти годовой аренды. Также к подопечным обратился главный тренер Марино Пушич, наметив план работы в ближайшие недели.

Первую тренировку открыли активацией в фитнес-зале, после чего уже на поле состоялась разминка и тестирование физических кондиций игроков. Тренерский штаб привлек в сбору первой команды несколько футболистов юношеского состава «горняков».

В Турции «Шахтер» готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с «Брестом» (22 января) и «Боруссией» (29 января).

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео Кевин Келси Лига чемпионов Марино Пушич фото
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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