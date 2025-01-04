ВИДЕО. Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер провел первую тренировку в 2025 году
Команда начала подготовку ко второй части сезона
4 января в Турции стартовал зимний сбор «Шахтера». Накануне игроки и тренеры команды прибыли в Белек, а уже сегодня провели первую тренировку в 2025 году.
Перед началом занятия партнеры поздравили с днем рождения бразильского вингера «оранжево-черных» Кевина и тепло встретили венесуэльского нападающего Келси, вернувшегося в расположение клуба после почти годовой аренды. Также к подопечным обратился главный тренер Марино Пушич, наметив план работы в ближайшие недели.
Первую тренировку открыли активацией в фитнес-зале, после чего уже на поле состоялась разминка и тестирование физических кондиций игроков. Тренерский штаб привлек в сбору первой команды несколько футболистов юношеского состава «горняков».
В Турции «Шахтер» готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с «Брестом» (22 января) и «Боруссией» (29 января).
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