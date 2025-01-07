Украина. Премьер лига07 января 2025, 07:12 | Обновлено 07 января 2025, 07:23
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Показатель xG. Какой игрок имеет наибольше ожидаемых голов в сезоне УПЛ
Хавбек Шахтера Георгий Судаков забил 8 голов при показателе xG = 6,58
07 января 2025, 07:12 | Обновлено 07 января 2025, 07:23
169
0
Стало известно, какой игрок имеет наибольше ожидаемых голов в первой части текущего сезона УПЛ.
Хавбек Шахтера Георгий Судаков является лидером сезона УПЛ по количеству ожидаемых голов.
Его показатель xG равен 6,58 при 8 забитых мячах.
Топ-5 футболистов УПЛ по показателю xG:
- 1. Георгий Судаков (Шахтер) – 6,58 (8 голов)
- 2. Александр Филиппов (Александрия) – 6,17 (6 голов)
- 3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 6,04 (9 голов)
- 4. Игорь Невес (Карпаты) – 5,48 (0 голов)
- 5. Владислав Ванат (Динамо) – 5,05 (10 голов)
Данные: Wyscout
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