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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 07:12 | Обновлено 07 января 2025, 07:23
169
0

Показатель xG. Какой игрок имеет наибольше ожидаемых голов в сезоне УПЛ

Хавбек Шахтера Георгий Судаков забил 8 голов при показателе xG = 6,58

07 января 2025, 07:12 | Обновлено 07 января 2025, 07:23
169
0
Показатель xG. Какой игрок имеет наибольше ожидаемых голов в сезоне УПЛ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Стало известно, какой игрок имеет наибольше ожидаемых голов в первой части текущего сезона УПЛ.

Хавбек Шахтера Георгий Судаков является лидером сезона УПЛ по количеству ожидаемых голов.

Его показатель xG равен 6,58 при 8 забитых мячах.

Топ-5 футболистов УПЛ по показателю xG:

  • 1. Георгий Судаков (Шахтер) – 6,58 (8 голов)
  • 2. Александр Филиппов (Александрия) – 6,17 (6 голов)
  • 3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 6,04 (9 голов)
  • 4. Игорь Невес (Карпаты) – 5,48 (0 голов)
  • 5. Владислав Ванат (Динамо) – 5,05 (10 голов)

Данные: Wyscout

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Wyscout показатель xG Георгий Судаков Шахтер Донецк Александр Филиппов Александрия Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Игор Невес Карпаты Львов Владислав Ванат Динамо Киев
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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