Украина. Премьер лига07 января 2025, 05:57 | Обновлено 07 января 2025, 06:20
94
0
Названа наиболее возрастная команда в текущем сезоне УПЛ
Средний возраст игроков киевской Оболони составляет 27,6 лет
07 января 2025, 05:57 | Обновлено 07 января 2025, 06:20
94
0
Стала известна самая возрастная команда Украинской Премьер-лиги в текущем сезоне 2024/25.
Киевская «Оболонь» заняла первое место в соответствующем рейтинге.
«Пивовары» стали старейшей командой УПЛ в первой части сезона по среднему возрасту игроков команды – 27,6.
Топ-5 наиболее возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:
- 1. Оболонь Киев – 27,6 лет
- 2. Ингулец Петрово – 26,4
- 3. Александрия – 26,3
- 4. Левый Берег Киев – 26,2
- 5. Верес Ровно – 26,0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2025, 10:01 4
Нападающий «Ромы» провел на поле 74 минуты в матче против «Лацио»
Теннис | 07 января 2025, 01:22 3
Поединок состоится 7 января, ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву
Футбол | 06.01.2025, 09:41
Футбол | 07.01.2025, 05:30
Бокс | 06.01.2025, 09:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.01.2025, 15:54 5
06.01.2025, 11:19 23
06.01.2025, 07:49 4
05.01.2025, 16:10
05.01.2025, 08:23 1
06.01.2025, 06:23 2
06.01.2025, 01:47
06.01.2025, 03:03