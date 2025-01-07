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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 05:57 | Обновлено 07 января 2025, 06:20
94
0

Названа наиболее возрастная команда в текущем сезоне УПЛ

Средний возраст игроков киевской Оболони составляет 27,6 лет

07 января 2025, 05:57 | Обновлено 07 января 2025, 06:20
94
0
Названа наиболее возрастная команда в текущем сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Оболонь

Стала известна самая возрастная команда Украинской Премьер-лиги в текущем сезоне 2024/25.

Киевская «Оболонь» заняла первое место в соответствующем рейтинге.

«Пивовары» стали старейшей командой УПЛ в первой части сезона по среднему возрасту игроков команды – 27,6.

Топ-5 наиболее возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:

  • 1. Оболонь Киев – 27,6 лет
  • 2. Ингулец Петрово – 26,4
  • 3. Александрия – 26,3
  • 4. Левый Берег Киев – 26,2
  • 5. Верес Ровно – 26,0
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Оболонь Киев Ингулец Александрия Левый Берег Киев Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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