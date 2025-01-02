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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о переходе первого зимнего новичка
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 14:59 | Обновлено 02 января 2025, 15:02
1263
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о переходе первого зимнего новичка

Олег Ильин стал футболистом киевской «Оболони»

02 января 2025, 14:59 | Обновлено 02 января 2025, 15:02
1263
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о переходе первого зимнего новичка
ФК Колос. Олег Ильин

Киевская «Оболонь» объявила о переходе украинского полузащитника Олега Ильина. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Поздравляем в «бело-зеленой» семье!», – лаконично отреагировали на переход Ильина в «Оболони».

По официальной информации, вингер «Колоса» будет выступать за «Оболонь» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Олег Ильин провел всего пять матчей в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями.

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Колос Ковалевка Оболонь Киев Олег Ильин трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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