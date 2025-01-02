ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о переходе первого зимнего новичка

Киевская «Оболонь» объявила о переходе украинского полузащитника Олега Ильина. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Поздравляем в «бело-зеленой» семье!», – лаконично отреагировали на переход Ильина в «Оболони».

По официальной информации, вингер «Колоса» будет выступать за «Оболонь» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Олег Ильин провел всего пять матчей в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями.