Украина. Премьер лига02 января 2025, 14:59 | Обновлено 02 января 2025, 15:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о переходе первого зимнего новичка
Олег Ильин стал футболистом киевской «Оболони»
02 января 2025, 14:59 | Обновлено 02 января 2025, 15:02
1263
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Киевская «Оболонь» объявила о переходе украинского полузащитника Олега Ильина. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
«Поздравляем в «бело-зеленой» семье!», – лаконично отреагировали на переход Ильина в «Оболони».
По официальной информации, вингер «Колоса» будет выступать за «Оболонь» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Олег Ильин провел всего пять матчей в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями.
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