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  4. Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Ррапая в Колос
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 11:22 |
1096
0

Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Ррапая в Колос

Албанец отныне самый дорогостоящий новобранец в истории ковалевцев

01 января 2025, 11:22 |
1096
0
Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Ррапая в Колос
koloskovalivka.com. Ариналдо Ррапай

На Рождество «Колос» усилился 23-летним атакующим хавбеком албанского «Партизани» Ариналдо Ррапаем, с которым был подписан контракт на три с половиной года.

Официально стороны о сумме сделки не сообщали, а в СМИ ходила разная информация – от 500 до 700 тысяч евро.

Как сообщает портал Transfermarkt, покупка албанского футболиста обошлась «Колосу» в 500 тысяч евро.

Таким образом, Ариналдо Ррапай – самый дорогостоящий новичок в истории «Колоса». Ранее таковыми являлись Илир Красничи и Ника Гагнидзе, за которых было заплачено по 300 тысяч евро трансферной компенсации.

transfermarkt.com

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Колос Ковалевка трансферы УПЛ Партизани Тирана трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarketweb
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