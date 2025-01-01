Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Ррапая в Колос
Албанец отныне самый дорогостоящий новобранец в истории ковалевцев
На Рождество «Колос» усилился 23-летним атакующим хавбеком албанского «Партизани» Ариналдо Ррапаем, с которым был подписан контракт на три с половиной года.
Официально стороны о сумме сделки не сообщали, а в СМИ ходила разная информация – от 500 до 700 тысяч евро.
Как сообщает портал Transfermarkt, покупка албанского футболиста обошлась «Колосу» в 500 тысяч евро.
Таким образом, Ариналдо Ррапай – самый дорогостоящий новичок в истории «Колоса». Ранее таковыми являлись Илир Красничи и Ника Гагнидзе, за которых было заплачено по 300 тысяч евро трансферной компенсации.
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