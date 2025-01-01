Новый рекорд клуба. Названа сумма трансфера Ррапая в Колос

На Рождество «Колос» усилился 23-летним атакующим хавбеком албанского «Партизани» Ариналдо Ррапаем, с которым был подписан контракт на три с половиной года.

Официально стороны о сумме сделки не сообщали, а в СМИ ходила разная информация – от 500 до 700 тысяч евро.

Как сообщает портал Transfermarkt, покупка албанского футболиста обошлась «Колосу» в 500 тысяч евро.

Таким образом, Ариналдо Ррапай – самый дорогостоящий новичок в истории «Колоса». Ранее таковыми являлись Илир Красничи и Ника Гагнидзе, за которых было заплачено по 300 тысяч евро трансферной компенсации.