ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года

«Колос» из Ковалевки подписал игрока «Партизани» Ариналдо Ррапая, сообщают социальные сети клуба.

23-летний полузащитник, имеющий опыт выступлений за сборные Албании U-19 и U-21, играл в клубе из Тираны 3 года, а в 2023 году был признан лучшим игроком Албании.

В текущем сезоне Ариналдо Ррапай провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Соглашение подписано на 3,5 года. Игрок взял себе 99-й номер.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» собирается отдать двух футболистов в аренду.