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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:51
741
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года

Ариналдо Ррапай присоединился к клубу из Ковалевки

25 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:51
741
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года
ФК Колос. Ариналдо Ррапай

«Колос» из Ковалевки подписал игрока «Партизани» Ариналдо Ррапая, сообщают социальные сети клуба.

23-летний полузащитник, имеющий опыт выступлений за сборные Албании U-19 и U-21, играл в клубе из Тираны 3 года, а в 2023 году был признан лучшим игроком Албании.

В текущем сезоне Ариналдо Ррапай провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Соглашение подписано на 3,5 года. Игрок взял себе 99-й номер.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» собирается отдать двух футболистов в аренду.

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Данііл Киріяка Источник: ФК Колос Ковалевка
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