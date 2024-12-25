ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года
Ариналдо Ррапай присоединился к клубу из Ковалевки
«Колос» из Ковалевки подписал игрока «Партизани» Ариналдо Ррапая, сообщают социальные сети клуба.
23-летний полузащитник, имеющий опыт выступлений за сборные Албании U-19 и U-21, играл в клубе из Тираны 3 года, а в 2023 году был признан лучшим игроком Албании.
В текущем сезоне Ариналдо Ррапай провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Соглашение подписано на 3,5 года. Игрок взял себе 99-й номер.
Ранее сообщалось о том, что «Колос» собирается отдать двух футболистов в аренду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Карло Анчелотти не хотят играть поздние матчи в чемпионате
Нельсон верит в Баколе