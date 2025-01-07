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Италия
07 января 2025, 02:54 | Обновлено 07 января 2025, 03:19
71
0

ВИДЕО. С сигаретой во рту. Консейсау станцевал после победы Милана

Команда обыграла Интер в финале Суперкубка Италии

07 января 2025, 02:54 | Обновлено 07 января 2025, 03:19
71
0
ВИДЕО. С сигаретой во рту. Консейсау станцевал после победы Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Новоиспеченный тренер «Милана» Сержиу Консейсау взорвал социальные сети зажигательным танцем после победы команды в Суперкубке Италии.

В финальном противостоянии подопечные Сержиу обыграли заядлого соперника, «Интер», со счетом 3:2.

Португальский специалист в раздевалке команды продемонстрировал фирменный танец, ранее исполнявший после чемпионства «Порту». Обязательным атрибутом является специальная папироса, которую во время танца курил Сержиу.

Напомним, что специалист возглавил коллектив перед началом нового года. За такой короткий срок Консейсау успел провести два матча вместе с командой и завоевать первый трофей.

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Сержиу Консейсау Милан Интер Милан Серия A видео Суперкубок Италии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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