ФОТО. Что оденет Роналду? Презентована новая форма сборной Португалии

Португальская сборная официально получила новую экипировку, разработанную компанией Puma.

Это первое сотрудничество сборной Португалии с этим производителем, который сменил Nike, который оставался поставщиком формы в течение 27 лет.

Домашняя форма содержит классическое красное основание с золотыми и зелеными акцентами. Выездная форма – это белая футболка с характерной красно-зеленой графикой.

Подопечные Роберто Мартинеса в марте 2025 года встретятся в четвертьфинале Лиги наций со сборной Дании.

Лучшим бомбардиром сборной Португалии является знаменитый форвард Криштиану Роналду, забивший 135 мячей в 217 матчах (оба показателя – мировые рекорды).

ФОТО. Презентована новая игровая форма сборной Португалии

FAZ HISTÓRIA 🇵🇹

Marca uma nova era com o primeiro equipamento masculino e feminino @selecaoportugal x @pumafootball de sempre. Portugal, está na hora de fazermos história juntos.



HISTORY NEEDS MAKERS 🇵🇹



Mark the new era with the first-ever @selecaoportugal x @pumafootball men… pic.twitter.com/vW3cY4j6nv