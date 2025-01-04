ВИДЕО. Сборная Португалии завершила 27-летнее сотрудничество с Nike
С января 2025 года партнером португальцев стал известный бренд Puma
После 27 лет партнерства Федерация футбола Португалии официально распрощалась с американским брендом Nike.
Это сотрудничество началось в 1997 году и охватив эпоху больших достижений португальцев, включая триумф на Евро-2016.
В знак благодарности Nike федерация представила видеоролик, демонстрирующий все комплекты формы, сопровождавшие национальную команду в течение этого периода.
Новым техническим партнером португальцев стал немецкий бренд Puma. Он будет разрабатывать форму для всех команд страны – в частности, мужских, женских, молодежных, футзальных, пляжных. Сотрудничество стартовало 1 января 2025 года, а дебютный комплект формы представят 6 января.
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