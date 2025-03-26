Украина. Премьер лига26 марта 2025, 19:04 |
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Зубков назвал лучшего футболиста, чем Шевченко, Месси и Роналду
Футболист выделил Роналдиньо
26 марта 2025, 19:04 |
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Украинский вингер донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Александр Зубков назвал лучшего игрока в истории футбола. Зубков выделил Роналдиньо.
«Я назвал бы Роналдиньо, для меня это необыкновенный футболист. Однако он недолго играл в «Барселоне», из-за этого мне грустно.
Я считаю, что Роналдиньо мог достичь большего в своей карьере. Он творил чудеса с мячом. Был настоящим волшебником», – сказал Зубков.
Ранее сообщалось, тренера Зубкова, Сикана и Батагова зовут на празднование 100-летия зенита.
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