Зубков назвал лучшего футболиста, чем Шевченко, Месси и Роналду

Украинский вингер донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Александр Зубков назвал лучшего игрока в истории футбола. Зубков выделил Роналдиньо.

«Я назвал бы Роналдиньо, для меня это необыкновенный футболист. Однако он недолго играл в «Барселоне», из-за этого мне грустно.

Я считаю, что Роналдиньо мог достичь большего в своей карьере. Он творил чудеса с мячом. Был настоящим волшебником», – сказал Зубков.

Ранее сообщалось, тренера Зубкова, Сикана и Батагова зовут на празднование 100-летия зенита.