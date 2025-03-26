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  4. Зубков назвал лучшего футболиста, чем Шевченко, Месси и Роналду
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 19:04 |
762
0

Зубков назвал лучшего футболиста, чем Шевченко, Месси и Роналду

Футболист выделил Роналдиньо

26 марта 2025, 19:04 |
762
0
Зубков назвал лучшего футболиста, чем Шевченко, Месси и Роналду
УАФ. Александр Зубков

Украинский вингер донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Александр Зубков назвал лучшего игрока в истории футбола. Зубков выделил Роналдиньо.

«Я назвал бы Роналдиньо, для меня это необыкновенный футболист. Однако он недолго играл в «Барселоне», из-за этого мне грустно.

Я считаю, что Роналдиньо мог достичь большего в своей карьере. Он творил чудеса с мячом. Был настоящим волшебником», – сказал Зубков.

Ранее сообщалось, тренера Зубкова, Сикана и Батагова зовут на празднование 100-летия зенита.

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Александр Зубков Роналдиньо
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
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