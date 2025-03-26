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Турция
26 марта 2025, 12:52 | Обновлено 26 марта 2025, 13:01
491
0

Тренера Зубкова, Сикана и Батагова позвали на празднование 100-летия зенита

Фатих Текке отказался, сославшись на большую занятость

26 марта 2025, 12:52 | Обновлено 26 марта 2025, 13:01
491
0
Тренера Зубкова, Сикана и Батагова позвали на празднование 100-летия зенита
ФК Трабзонспор. Фатих Текке

47-летнего Фатиха Текке, который с недавних пор является главным тренером «Трабзонспора», где играют трое украинских легионеров – Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, пригласили посетить россию.

Специалиста позвали посетить санкт-петербург в мае, когда там будут праздновать 100-летие со дня основания «зенита», но Текке отказал, сославшись на занятость.

«зенит» пригласил меня на празднование 100-летия клуба. Но, к сожалению, я не смогу приехать в россию из-за своей работы в «Трабзонспоре». Мне было приятно получить от них это письмо, но я вежливо отказался. Как я всегда и везде говорю, «зенит» навсегда останется в моем сердце как место, связанное с прекрасными воспоминаниями и великими достижениями», – заявил Текке.

Напомним, в 2006-2009 годах Фатих Текке выступал за «зенит», с которым становился чемпионом росии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Фатих Текке Трабзонспор Зенит Санкт-Петербург Арсений Батагов Александр Зубков Даниил Сикан
Алексей Сливченко Источник: Fotospor
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