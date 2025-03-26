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  4. В Англии обеспокоены состоянием здоровья игрока сборной Украины
Англия
26 марта 2025, 19:05 |
1570
1

В Англии обеспокоены состоянием здоровья игрока сборной Украины

Виталий Миколенко часто страдает от травм

26 марта 2025, 19:05 |
1570
1
В Англии обеспокоены состоянием здоровья игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко пропустит три недели после того, как получил повреждение в матче Лиги наций.

В Англии обеспокоены постоянными повреждениями украинского футболиста и предлагают выйти на трансферный рынок, чтобы «Эвертон» нашел другого игрока на позицию левого защитника.

«Это тревожный вопрос для «Эвертона», и он снова подчеркивает работу, которую необходимо проделать летом. Основное внимание нужно уделить ситуации на правом фланге, которую явно нужно решать быстрее. Не может быть никаких сомнений в том, что помощь и конкуренция для Миколенко крайне необходимы.

Украинец жизненно важен для этого состава и хотя он ограничен в движении вперед, но является очень сильным защитником. Некоторые из его лучших выступлений пришлись на самые сложные игры клуба, и он был действительно эффективен.

К сожалению, Миколенко – тот игрок, чья уязвимость к травмам становится проблемой. Это было в игре против «Ливерпуля» (первая травма – прим). После того, как его сняли в перерыве, он вернулся, чтобы представлять Украину на Евро, но получил повреждение в товарищеском поединке, а затем снова травмировался на турнире. Это четвертая или пятая проблема, с которой он столкнулся за последний год, и это вызывает беспокойство», – сообщает английская пресса.

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чемпионат Англии по футболу Эвертон Виталий Миколенко травма
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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Комментарии 1
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u6464u
потрібно давати перепочинок хлопцю, а то таке враження що він в тому Євертоні паше наче раб, незамінний .
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