В Англии обеспокоены состоянием здоровья игрока сборной Украины

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко пропустит три недели после того, как получил повреждение в матче Лиги наций.

В Англии обеспокоены постоянными повреждениями украинского футболиста и предлагают выйти на трансферный рынок, чтобы «Эвертон» нашел другого игрока на позицию левого защитника.

«Это тревожный вопрос для «Эвертона», и он снова подчеркивает работу, которую необходимо проделать летом. Основное внимание нужно уделить ситуации на правом фланге, которую явно нужно решать быстрее. Не может быть никаких сомнений в том, что помощь и конкуренция для Миколенко крайне необходимы.

Украинец жизненно важен для этого состава и хотя он ограничен в движении вперед, но является очень сильным защитником. Некоторые из его лучших выступлений пришлись на самые сложные игры клуба, и он был действительно эффективен.

К сожалению, Миколенко – тот игрок, чья уязвимость к травмам становится проблемой. Это было в игре против «Ливерпуля» (первая травма – прим). После того, как его сняли в перерыве, он вернулся, чтобы представлять Украину на Евро, но получил повреждение в товарищеском поединке, а затем снова травмировался на турнире. Это четвертая или пятая проблема, с которой он столкнулся за последний год, и это вызывает беспокойство», – сообщает английская пресса.