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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 18:46 | Обновлено 25 марта 2025, 18:47
2707
6

Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере

Донецкий клуб может возглавить Карлуш Карвальял

25 марта 2025, 18:46 | Обновлено 25 марта 2025, 18:47
2707
6
Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Стало известно, кого рассматривает донецкий «Шахтер» в качестве замены Марино Пушича.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0», украинский гранд нацелился на коуча «Браги» Карлуша Карвальяла. Португальский специалист является приоритетной опцией на замену Пушичу. В сезоне 2017/18 Карлуш работал в «Суонси», который по итогам сезона занял 18 место и вылетел из АПЛ.

Рассматривается и кандидатура Руслана Ротаня.

В текущем сезоне «Брага» Карлуша Карвальяла идет на 4-м месте чемпионата Португалии, имея своем активе 53 очка. В Лиге Европы заняли 25-е место на основном этапе и покинули турнир.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» летом нацелен купить Судакова.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 6
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Andromed
ну не такий вже й поганий варіант, намічається повернення бразильського вектора в Шахтарі з приходом португальського тренера
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+1
AK.228
Ротань - цікаво 
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0
sania
Шкода Кучера Чорноморець перехопив....
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-1
MaximusOne
Португальські тренери дно, не знаю ні одного по справжньому класного португальського тренера, італійці, німці, іспанці, ось де багато хороших тренерів.
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-2
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