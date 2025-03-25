Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере

Стало известно, кого рассматривает донецкий «Шахтер» в качестве замены Марино Пушича.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0», украинский гранд нацелился на коуча «Браги» Карлуша Карвальяла. Португальский специалист является приоритетной опцией на замену Пушичу. В сезоне 2017/18 Карлуш работал в «Суонси», который по итогам сезона занял 18 место и вылетел из АПЛ.

Рассматривается и кандидатура Руслана Ротаня.

В текущем сезоне «Брага» Карлуша Карвальяла идет на 4-м месте чемпионата Португалии, имея своем активе 53 очка. В Лиге Европы заняли 25-е место на основном этапе и покинули турнир.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» летом нацелен купить Судакова.