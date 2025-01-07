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  4. «Сидел и записывал». Буряк рассказал, как Лобановский повлиял на Анчелотти
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 08:33 | Обновлено 07 января 2025, 08:34
1297
2

«Сидел и записывал». Буряк рассказал, как Лобановский повлиял на Анчелотти

Леонид признался, что многие учились у Лобановского

07 января 2025, 08:33 | Обновлено 07 января 2025, 08:34
1297
2
«Сидел и записывал». Буряк рассказал, как Лобановский повлиял на Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк выразил свое мнение о знаменитом наставнике киевлянах Валерии Лобановском. Леонид вспомнил, как Карл Анчелотти вместе с другими специалистами перенимал опыт Лобановского.

«Мы очень много работали вместе, многое выигрывали. Тогда было совсем другое время. Чувствую, что его очень не хватает – и семье, и нам, специалистам. Он опередил время. Когда мы были на собрании в Италии, именитые тренеры, включая Анчелотти, сидели и записывали за ним конспекты, хотели услышать советы.

Лобановский был консерватором – мы либо побеждали со счетом 1:0 и заканчивали, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было. У него была особенная тактика, острый ум, он хорошо чувствовал, кого ставить в состав, а кого нет», – сказал Леонид.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.

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Леонид Буряк Карло Анчелотти Реал Мадрид Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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potemkin78
интересно а где они пересикались?
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