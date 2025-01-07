«Сидел и записывал». Буряк рассказал, как Лобановский повлиял на Анчелотти

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк выразил свое мнение о знаменитом наставнике киевлянах Валерии Лобановском. Леонид вспомнил, как Карл Анчелотти вместе с другими специалистами перенимал опыт Лобановского.

«Мы очень много работали вместе, многое выигрывали. Тогда было совсем другое время. Чувствую, что его очень не хватает – и семье, и нам, специалистам. Он опередил время. Когда мы были на собрании в Италии, именитые тренеры, включая Анчелотти, сидели и записывали за ним конспекты, хотели услышать советы.

Лобановский был консерватором – мы либо побеждали со счетом 1:0 и заканчивали, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было. У него была особенная тактика, острый ум, он хорошо чувствовал, кого ставить в состав, а кого нет», – сказал Леонид.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.