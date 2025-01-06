86 лет со дня рождения легендарного Валерия Лобановского
Украинский тренер вошел в историю отечественного и мирового футбола
6 января отмечается 86-я годовщина со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского.
В своей профессиональной карьере в качестве игрока Лобановский выступал за киевское «Динамо» (1959–64), одесский «Черноморец» (1965–66) и донецкий «Шахтер» (1967–68).
Почти 20 лет (с перерывами) возглавлял киевское «Динамо» (1973–82, 1984–90, 1997–2002), с которым выиграл огромное количество трофеев:
- шесть побед в чемпионате СССР;
- восемь кубков СССР;
- два Кубка обладателей кубков;
- пять раз становился чемпионом Украины;
- трижды побеждал в Кубке Украины.
Украинская Премьер-лига напомнила о годовщине со дня рождения Лобановского в социальных сетях – «Навсегда в нашей памяти».
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