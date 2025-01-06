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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 10:21 | Обновлено 06 января 2025, 10:23
108
1

86 лет со дня рождения легендарного Валерия Лобановского

Украинский тренер вошел в историю отечественного и мирового футбола

06 января 2025, 10:21 | Обновлено 06 января 2025, 10:23
108
1
86 лет со дня рождения легендарного Валерия Лобановского
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

6 января отмечается 86-я годовщина со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского.

В своей профессиональной карьере в качестве игрока Лобановский выступал за киевское «Динамо» (1959–64), одесский «Черноморец» (1965–66) и донецкий «Шахтер» (1967–68).

Почти 20 лет (с перерывами) возглавлял киевское «Динамо» (1973–82, 1984–90, 1997–2002), с которым выиграл огромное количество трофеев:

  • шесть побед в чемпионате СССР;
  • восемь кубков СССР;
  • два Кубка обладателей кубков;
  • пять раз становился чемпионом Украины;
  • трижды побеждал в Кубке Украины.

Украинская Премьер-лига напомнила о годовщине со дня рождения Лобановского в социальных сетях – «Навсегда в нашей памяти».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса Валерий Лобановский день рождения
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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