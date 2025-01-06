86 лет со дня рождения легендарного Валерия Лобановского

6 января отмечается 86-я годовщина со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского.

В своей профессиональной карьере в качестве игрока Лобановский выступал за киевское «Динамо» (1959–64), одесский «Черноморец» (1965–66) и донецкий «Шахтер» (1967–68).

Почти 20 лет (с перерывами) возглавлял киевское «Динамо» (1973–82, 1984–90, 1997–2002), с которым выиграл огромное количество трофеев:

шесть побед в чемпионате СССР;

восемь кубков СССР;

два Кубка обладателей кубков;

пять раз становился чемпионом Украины;

трижды побеждал в Кубке Украины.

Украинская Премьер-лига напомнила о годовщине со дня рождения Лобановского в социальных сетях – «Навсегда в нашей памяти».