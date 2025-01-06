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  4. Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 января 2025, 15:46 |
138
0

Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 7 января в 06:00

06 января 2025, 15:46 |
138
0
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Поединок начнется 3-м запуском на корте №4 после игры Синякова – Шнайдер. Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы (Испания), которая ранее прошла Пейтон Стернс.

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Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января
Марта Костюк Эшлин Крюгер смотреть онлайн WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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