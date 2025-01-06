Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 7 января в 06:00
7 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1/16 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Поединок начнется 3-м запуском на корте №4 после игры Синякова – Шнайдер. Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы (Испания), которая ранее прошла Пейтон Стернс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У игрока проблемы с выступлениями на этом стадионе
Команда Клаудио Раньери одержала победу