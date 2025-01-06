Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Поединок начнется 3-м запуском на корте №4 после игры Синякова – Шнайдер. Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы (Испания), которая ранее прошла Пейтон Стернс.

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